2019-02-22T15:41:23+03:00
Общество

Строительство низконапорного гидроузла в Нижегородской области обойдется в 43 миллиарда рублей

Деньги будут выделены из федерального бюджета
Валерия ГРОМОВА
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21 февраля 2019 года в Городце состоялись общественные слушания предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства низконапорного гидроузла. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на мероприятии присутствовали министр экологии и природных ресурсов Денис Егоров и министр транспорта Вадим Власов.

На строительство потратят 43 миллиарда рублей, которые будут выделены из федерального бюджета. Гидроузел, кстати, включен в Стратегию развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации.

На слушаниях выступил замруководителя ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Константин Бобров, который рассказал присутствующим, что полноценное восстановление судоходства на участке Волги между Нижним Новгородом и Городцом необходимо для работы международного транспортного коридора «Север-Юг», куда входит река Волга. А гидроузел - это альтернатива подъему Чебоксарского водохранилища до 68 отметки.

По словам Егорова, у минэкологии есть несколько замечаний к предварительным материалам.

- Наша задача состоит в том, чтобы защищать интересы жителей Нижегородской области. Эту позицию неоднократно, в том числе на федеральном уровне озвучивает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Собранные на общественных обсуждениях замечания от жителей и от представителей общественных объединений будут включены в формирующийся сейчас минэкологии реестр замечаний, - заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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