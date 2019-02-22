2019-02-22T15:02:53+03:00
Общество

700 миллионов рублей будут потрачены на ремонт нижегородских школ в 2019 году

Такое решение было принято депутатами ЗС НО
Валерия ГРОМОВА
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В пятницу, 22 февраля 2019 года, в Заксобрании Нижегородской области прошло заседание комитета по бюджету и налогам. Присутствующие депутаты обсудили проект изменений в закон об областном бюджете на ближайшие три года.

Как сообщает пресс-служба парламентария, в 2019 году на капитальный ремонт школ будут направлены 700 миллионов рублей. Сейчас проект государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы» находится на согласовании.

Кроме того, на капремонт медучреждений будут потрачены 350 миллионов рублей, а на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет – 682,8 миллиона рублей.

По словам председателя комитета ЗС НО по бюджету и налогам Александра Шаронова, нижегородские школы очень нуждаются в ремонте.

- Это является одним из приоритетов губернатора, правительства области, депутатского корпуса. Я надеюсь, что в процессе исполнения бюджета мы к этому вопросу еще будем возвращаться, и при наличии возможностей добавлять средств на эти цели, - заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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