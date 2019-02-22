2019-02-22T14:37:55+03:00
Общество

Власти обязали ГУММиД закрыть платежные документы по «Стрелке» до 1 марта

Валерия ГРОМОВА
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Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов обсудил с региональным минстроем и МКУ «ГУММиД» вопросы исполнения документации при строительстве станции метро «Стрелка». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На сегодняшний день физическая работа уже завершена, продолжается сверка документов и закрытие авансовых платежей.

Морозов поручил гендиректору МКУ «ГУММиД» провести приемку работ и закрыть платежные документы до 1 марта. Кроме того, до этого же дня должен завершиться косметический ремонт станции, на которой осыпалась штукатурка.

Кроме того, нижегородское правительство настаивает на том, чтобы при получении денег по итогам сверки документов первое, что сделал генподрядчик – расплатился с субподрядными организациями.

Напомним, осыпающуюся штукатурку на платформенной части станции нижегородцы заметили еще в прошлом году, через пару месяцев после открытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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