Суд закрыл производственный цех магазина «Пекарня» из-за антисанитарии
Жители дома №107 на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде коллективно обратились в Роспотребнадзор и пожаловались на работу магазина-кулинарии «Пекарня».
Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, по данному факту была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что в производственном цехе над жарочно- пекарным шкафом расположен вытяжной зонт вентиляции, удаление воздуха происходит по воздухоотводу, а выброс воздуха производится в отверстие в двери заднего входа магазина- кулинарии на первом этаже жилого дома под окнами жильцов.
Это является нарушение санитарно-эпидемиологических требований.
Протокол, составлений по итогам проверки, был направлен в Приокский районный суд Нижнего Новгорода. В начале февраля организация была привлечена к административной ответственности по соответствующей статье. Теперь их производственный цех закрыт судом на 30 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU