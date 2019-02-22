2019-02-22T13:51:19+03:00
Общество

Суд закрыл производственный цех магазина «Пекарня» из-за антисанитарии

Работа приостановлена на 30 суток
Валерия ГРОМОВА
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Жители дома №107 на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде коллективно обратились в Роспотребнадзор и пожаловались на работу магазина-кулинарии «Пекарня».

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, по данному факту была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что в производственном цехе над жарочно- пекарным шкафом расположен вытяжной зонт вентиляции, удаление воздуха происходит по воздухоотводу, а выброс воздуха производится в отверстие в двери заднего входа магазина- кулинарии на первом этаже жилого дома под окнами жильцов.

Это является нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Протокол, составлений по итогам проверки, был направлен в Приокский районный суд Нижнего Новгорода. В начале февраля организация была привлечена к административной ответственности по соответствующей статье. Теперь их производственный цех закрыт судом на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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