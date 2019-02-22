2019-02-22T13:13:54+03:00
Общество

Праздничную подсветку включат на нижегородской телебашне к 23 февраля

Валерия ГРОМОВА
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Нижегородская телебашня на улице Белинского «наденет праздничный наряд» к Дню защитника Отечества. Об этом сообщает филиал РТРС.

По словам директора Михаила Небольсина, праздничная подсветка будет включена в 18:00 22 февраля и будет работать до двух часов ночи. А 23 февраля, в День защитника Отечества, она заработает с 18:00 до полуночи.

- В это время на световом панно телебашни будет воспроизводиться тематический световой сценарий, разработанный специально к празднику, - рассказали в компании.

Напомним, новая архитектурно-художественная подсветка была смонтирована на нижегородской телебашне к чемпионату мира по футболу, который прошел в России прошлым летом. Перед каждой игрой, проходившем на стадионе "Нижний Новгород" она окрашивалась в цвета флагов играющих команд. А после игры демонстрировала счет матча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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