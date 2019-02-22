Движение трамваев №3 и №21 полностью восстановлено

СЕГОДНЯ 12:20 2019-02-22T12:20:40+03:00

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Сегодня утром в Нижнем Новгороде было приостановлено движение трамваев. Это произошло после того, как на город обрушился сильный снегопад, спровоцировавший пробки.

На данный момент движение трамваев по маршрутам 3 и 21 уже полностью восстановлено, сообщает МП «Нижегородэлектротрас».

Кроме того, трамваи №6 и №7 могут частично ездить лишь по участку

от Московского вокзала до трамвайного депо №2 (остановка Чебоксарская).

Напомним, минувшей ночью на Нижегородскую область обрушился сильный снегопад, из-за которого утром 22 февраля горожане были вынуждены стоять в многокилометровых пробках. Скорость движения на некоторых участках до сих пор не превышает семи километров в час. Также частично приостановлено движение электротранспорта. Губернатор Глеб Никитин дал поручение главам муниципалитетов - взять ситуацию с уборкой снега в регионе на личный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU