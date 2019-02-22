2019-02-22T11:56:06+03:00
Спорт

Нижегородское «Торпедо» сразится с московским «Динамо» 22 февраля

Матч начнется в 19:30
Валерия ГРОМОВА
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В пятницу, 22 февраля, нижегородское «Торпедо» проведет последний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда отправилась в Москву, чтобы сразиться там с «Динамо».

Матч начнется в 19:30 по столичному времени.

Напомним, на днях ХК «Торпедо» играл с челябинским «Трактором». Встреча прошла 20 февраля в КРК «Нагорный» и завершилась со счетом 2:0 в пользу автозаводцев. Первая шайба была заброшена почти вначале встречи. В течение второй двадцатиминутки ни одна из команд не изменила цифры на табло, а вот в третьем хозяева льда взяли еще одно очко. В этом матче отличился Роберт Саболич, который забросил обе шайбы в ворота «Трактора».

Теперь «Торпедо» предстоят матчи в рамках плей-офф Кубка Гагарина. Встречи против астанинского «Барыса» пройдут 26 и 28 февраля на территории соперника. Ответные поединки в Нижнем Новгороде будут сыграны 2 и 4 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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