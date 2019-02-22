Шесть московских авиарейсов совершили посадку в Нижнем Новгороде из-за снегопада

СЕГОДНЯ 11:35 2019-02-22T11:35:12+03:00

На борту находились пассажиры из Гамбурга, Барселоны, Екатеринбурга, Симферополя, Нижнекамска и Тюмени

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За минувшие сутки нижегородский аэропорт «Стригино» принял шесть рейсов, летевших в Москву. Причиной экстренной посадки стал сильный снегопад.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, на воздушных суднах находились пассажиры из Гамбурга, Барселоны, Екатеринбурга, Симферополя, Нижнекамска и Тюмени. Все шесть рейсов уже продолжили путь в столицу.

Также отмечается, что «Стригино» работало в штатном режиме, несмотря на непогоду. За сутки с взлетно-посадочной полосы, перрона и рулёжных дорожек были убраны около 85 тысяч кубометров снега.

Напомним, минувшей ночью на Нижегородскую область обрушился сильный снегопад, из-за которого утром 22 февраля горожане были вынуждены стоять в многокилометровых пробках. Также частично приостановлено движение электротранспорта.

Губернатор Глеб Никитин дал поручение главам муниципалитетов - взять ситуацию с уборкой снега в регионе на личный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU