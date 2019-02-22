2019-02-22T11:08:17+03:00
Общество

Глеб Никитин поручил принять меры по борьбе с последствиями снегопада

Главы муниципалитетов взяли ситуацию на личный контроль
Валерия ГРОМОВА
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Сегодня, 22 февраля 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение главам муниципалитетов - взять ситуацию с уборкой снега в регионе на личный контроль.

- Область и, в частности, Нижний Новгород столкнулись с очень сильным снегопадом. И муниципальным работникам, и сотрудникам управляющих компаний нужно особенно внимательно реагировать на запросы жителей, обеспечивая необходимый уровень уборки снега, - цитирует Глеба Никитина пресс-служба регионального правительства.

Задание получила и Государственная жилищная инспекция. Ей необходимо проверить качество уборки во дворах, на улицах и на крышах домов.

- Именно на уборку снега во дворах поступает больше всего жалоб. Опасение вызывает и состояние крыш после такого снегопада, особенно с учетом перепадов температуры. В связке с муниципалитетами, при необходимости в круглосуточном режиме, должны в эти дни работать специалисты всех профильных ведомств областного правительства, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, минувшей ночью на столицу Приволжья обрушился сильный снегопад. Все утро нижегородцы стояли в многокилометровых пробках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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