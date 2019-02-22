В Нижегородской области появился штаб для бесперебойного проведения полевых работ

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-22T10:59:23+03:00

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В Нижегородской области создан штаб для организованного проведения комплекса весенних полевых работ. Об этом со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов сообщает пресс-служба регионального правительства.

Теперь за каждым районом Нижегородской области будут закреплены ответственные специалисты министерства, которые проследят за работой.

- В настоящее время министерством разрабатывается план-график проведения весенних полевых работ, формируется структура посевных площадей. В сельхозорганизациях региона идет работа по подготовке семенного материала, по приобретению минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, - сообщил министр Николай Денисов.

На период полевых работ будут сформированы графики дежурств сервисных служб в выходные и праздничные дни».

Напомним, губернатор Глеб Никитин принял решение увеличить господдержку сельского хозяйства Нижегородской области на 27,5% из областного бюджета в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU