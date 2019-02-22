2019-02-22T10:59:23+03:00
Общество

В Нижегородской области появился штаб для бесперебойного проведения полевых работ

Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижегородской области создан штаб для организованного проведения комплекса весенних полевых работ. Об этом со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов сообщает пресс-служба регионального правительства.

Теперь за каждым районом Нижегородской области будут закреплены ответственные специалисты министерства, которые проследят за работой.

- В настоящее время министерством разрабатывается план-график проведения весенних полевых работ, формируется структура посевных площадей. В сельхозорганизациях региона идет работа по подготовке семенного материала, по приобретению минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, - сообщил министр Николай Денисов.

На период полевых работ будут сформированы графики дежурств сервисных служб в выходные и праздничные дни».

Напомним, губернатор Глеб Никитин принял решение увеличить господдержку сельского хозяйства Нижегородской области на 27,5% из областного бюджета в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Праздничную подсветку включат на нижегородской телебашне к 23 февраля
Движение трамваев №3 и №21 полностью восстановлено
Нижегородское «Торпедо» сразится с московским «Динамо» 22 февраля
Шесть московских авиарейсов совершили посадку в Нижнем Новгороде из-за снегопада
Глеб Никитин поручил принять меры по борьбе с последствиями снегопада
34-летний мужчина погиб на пожаре в Краснобаковском районе
Более 360 снегоуборочных машин работают сейчас на улицах Нижнего Новгорода
В Дальнеконстантиновском районе осудили депутата-браконьера, охотившегося на кабанов
Прокуратура выявила нарушения при уборке снега в нескольких городах Нижегородской области
Нападающий «Спартака» Денис Давыдов перешел в ФК «Нижний Новгород»
Платная круглосуточная парковка открылась рядом с Московским вокзалом в Нижнем Новгороде
Названы улицы Нижнего Новгорода, с которых будут вывозить снег в ночь на 22 февраля
Детский лагерь «Искра» передадут в собственность Нижнего Новгорода
Движение большегрузов будет ограничено во время жары в Нижегородской области
Жителя Нижегородской области задержали за ложное сообщение о минировании школы
Нижегородские предприниматели получили более полумиллиарда рублей в виде госпоручительства для банковских кредитов
Глеб Никитин: «День защитника Отечества - народный праздник!»
Нижегородцы направили в ГЖИ более 1200 жалоб на сосульки
Пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому в Ленинском районе