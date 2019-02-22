2019-02-22T10:33:27+03:00
Происшествия

34-летний мужчина погиб на пожаре в Краснобаковском районе

Причиной случившегося стала неосторожность при курении
Валерия ГРОМОВА
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В четверг, 21 февраля 2019 года, в Краснобаковском районе Нижегородской области загорелся личный жилой дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, информация о происшествии поступила в дежурную часть около трех часов дня.

Спасатели, прибывшие на место вызова в поселок Ветлужский, обнаружили, что чердак и квартира уже полностью охвачены огнем. В результате сгорели внутренняя отделка, имущество, чердачное помещение на площади 50 квадратных метров.

В здании было найдено тело мужчины 1984 года рождения. Втушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

Причиной случившегося пожарные назвали неосторожность при курении.

Напомним, в начале января в Нижегородской области появился сводный план тушения лесных пожаров на 2019 год. Для ликвидации ЧП и патрулированию будут привлечены почти полторы тысячи лесопожарных машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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