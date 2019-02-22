Более 360 снегоуборочных машин работают сейчас на улицах Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-22T10:20:27+03:00

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Этой ночью на Нижний Новгород обрушился сильный снегопад, из-за которого город буквально утонул в снегу. Утром столицу Приволжья сковали многокилометровые пробки, а спецтехника вывезла уже более 21 тысячи кубов снега.

Как сообщает департамент дорожного хозяйства Нижнего Новгорода, сейчас на дорогах работают 365 снегоуборочных машин. В дневное время также выходили 778 дорожных рабочих, в ночное – 273.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области обнаружила нарушения в работе нескольких дорожных компаний, которые плохо убирали снег с улиц Бора, Сарова и в Нижнего Новгорода. Руководителям компаний, которые отвечают за очистку улиц от наледи, уже внесены представления. А вот в Канавинском районе Нижнего Новгорода были выявлены целых 23 нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU