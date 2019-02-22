В Дальнеконстантиновском районе осудили депутата-браконьера, охотившегося на кабанов
В Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области суд вынес приговор в отношении 32-летнего местного жителя, который обвинялся в незаконной охоте на животных.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина является депутатом одного из местных сельских советов. В декабре 2016 года он вместе с подельником поохотились на кабанов. По информации, их жертвами стали не менее семи особей. Разрешения у мужчин не было.
Суд назначил наказание в виде штрафа.
- Однако в связи с истечением на момент вынесения судом приговора сроков давности привлечения к уголовной ответственности, подсудимый освобожден от указанного наказания, - пояснили в прессс-службе прокуратуры.
А вот иск потерпевшего оценивался в 405 тысяч рублей. Он был удовлетворен в полном объеме. Орудия преступления автомобиль и оружие судом конфискованы, и обращены в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU