2019-02-22T09:40:46+03:00
Общество

В Дальнеконстантиновском районе осудили депутата-браконьера, охотившегося на кабанов

У него уже изъяли оружие и автомобиль
Валерия ГРОМОВА
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В Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области суд вынес приговор в отношении 32-летнего местного жителя, который обвинялся в незаконной охоте на животных.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина является депутатом одного из местных сельских советов. В декабре 2016 года он вместе с подельником поохотились на кабанов. По информации, их жертвами стали не менее семи особей. Разрешения у мужчин не было.

Суд назначил наказание в виде штрафа.

- Однако в связи с истечением на момент вынесения судом приговора сроков давности привлечения к уголовной ответственности, подсудимый освобожден от указанного наказания, - пояснили в прессс-службе прокуратуры.

А вот иск потерпевшего оценивался в 405 тысяч рублей. Он был удовлетворен в полном объеме. Орудия преступления автомобиль и оружие судом конфискованы, и обращены в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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