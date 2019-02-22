Прокуратура выявила нарушения при уборке снега в нескольких городах Нижегородской области

СЕГОДНЯ 09:15 2019-02-22T09:16:04+03:00

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Прокуратура Нижегородской области обнаружила нарушения в работе нескольких дорожных компаний, которые плохо убирали снег с улиц. Так, несколько представлений уже внесены руководителям организаций на Бору, в Сарове и в Нижнем Новгороде.

Например, на Бору из-за несовременной уборки снега с проезжей части и тротуаров произошло заужение дорог, образование колеи, снежных валов на обочинах, что препятствует безопасному движению транспортных средств и передвижению пешеходов.

В Сарове не были очищены улицы Александровича, Куйбышева, Шверника и Гагарина. Два человека уже привлечены к дисциплинарной ответственности.

В Канавинском районе Нижнего Новгорода были выявлены 23 нарушения. Обнаружены снежные валы ближе пяти метров от пешеходного перехода на улицах Обухова, Лесной городок, Ухтоменко, Гордеевской, а также не очищен от снега пешеходный переход на пересечении улиц Пешкова и Вокзальной. Рабочие не освободили от снега дороги на улицах Интернациональная, Революционная, Канавинская, Даля, Долгополова, Советская, Совнаркомовская и Литвинова.

Аналогичные нарушения выявлены на улицах С.Есенина, Мещерский бульвар, С.Акимова, Волжской набережной, А.Григорьева, Вольской, Июльских дней.

ИСТОЧНИК KP.RU