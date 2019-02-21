Платная круглосуточная парковка открылась рядом с Московским вокзалом в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 17:55 2019-02-21T17:55:18+03:00

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На официальном сайте АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» появилась информация об открытии круглосуточной охраняемой парковки рядом с Московским вокзалом.

Она находится под Метромостом около Царского павильона и рассчитана на 49 машин. Оплачивать стоянку можно как наличными, так и банковской картой.

Заезд и выезд имеются с улиц Луначарского и Советская.

Стоимость: один час – 50 рублей, два часа – 100 рублей, до 12 часов – 150 рублей, а за сутки – 300 рублей.

Напомним, в конце января 2019 года водитель иномарки снес шлагбаум на платной парковке на площади Горького в центре Нижнего Новгорода. Фотографии с места происшествия были опубликованы в социальной сети "Вконтакте" 26 января. При этом подробностей случившегося нет. Жители уже начали шутить, что платная парковка в центре города стала бесплатной.

ИСТОЧНИК KP.RU