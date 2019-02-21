Платная круглосуточная парковка открылась рядом с Московским вокзалом в Нижнем Новгороде
На официальном сайте АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» появилась информация об открытии круглосуточной охраняемой парковки рядом с Московским вокзалом.
Она находится под Метромостом около Царского павильона и рассчитана на 49 машин. Оплачивать стоянку можно как наличными, так и банковской картой.
Заезд и выезд имеются с улиц Луначарского и Советская.
Стоимость: один час – 50 рублей, два часа – 100 рублей, до 12 часов – 150 рублей, а за сутки – 300 рублей.
Напомним, в конце января 2019 года водитель иномарки снес шлагбаум на платной парковке на площади Горького в центре Нижнего Новгорода. Фотографии с места происшествия были опубликованы в социальной сети "Вконтакте" 26 января. При этом подробностей случившегося нет. Жители уже начали шутить, что платная парковка в центре города стала бесплатной.
ИСТОЧНИК KP.RU