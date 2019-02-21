Названы улицы Нижнего Новгорода, с которых будут вывозить снег в ночь на 22 февраля

СЕГОДНЯ 17:38 2019-02-21T17:38:03+03:00

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Департамент благоустройства и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода будет чистить улицы от снега с 19:00 21 февраля до 7:00 22 февраля. Кроме того, дороги будут просыпать противогололедными реагентами.

В связи с этим есть просьба: не оставлять автомобили на проезжей части и соблюдать скоростной режим

Публикуем полный список улиц.

Автозаводский район: пр.Молодежный, ул.Веденяпина, пр.Октября, ул.Дьяконова.

Канавинский район: ул.Гороховецкая, ул.Должанская, Ярмарочный проезд, бульвар Мира.

Ленинский район: ул.Национальная, ул.Дачная, ул.Кировская

Московский район: ул.Куйбышева, ул.Ярошенко, ул.Давыдова, Бурнаковский проезд.

Нижегородский район: ул.Горького, ул.Короленко, ул.Минина, ул.Рождественская, пл.Горького, ул.Родионова.

Приокский район: пр.Гагарина, ул.Терешковой, ул.Мызинская, ул.Физкультурная, ул.Лбищенская.

Советский район: ул.Нартова, ул.Тимирязева ( от пл.Лядова до ул.Пушкина), ул.Невзоровых ( от ул.Тверской до ул.Ошарской), ул.Юбилейная, Кладбищенский проезд, ул.Бекетова, ул.Ванеева, пл.Советская, ул.Ак.Сахарова, ул.Богородского, ул.Республиканская (парк.Корманы), ул. Заярская, ул.Светлогорская, ул.Светлогорский проезд.

Сормовский район: ул.Светлоярская, ул.Циолковского, ул.Кузьмина, пл.Буревестника.

ИСТОЧНИК KP.RU