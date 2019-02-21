Детский лагерь «Искра» передадут в собственность Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 17:22 2019-02-21T17:23:11+03:00

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Сегодня, 21 февраля 2019 года, в нижегородской думе прошло очередное заседание комиссии по имуществу и земельным отношениям, в ходе которого обсуждался вопрос передачи детского лагеря «Искра» в собственность Нижнего Новгорода.

По словам председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светланы Помпаевой, АО «Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И.И. Африкантова» обратилось в мэрию и предложило передать «Искру». Лагерь находится в 40 километрах от Нижнего Новгорода в Борском районе.

В собственность входит 130 тысяч квадратных метров земли, 66 объектов недвижимости (шесть кирпичных двухэтажных корпусов, административное здание, столовая, здание клуба со спортзалом и актовым залом на 400 мест, двухэтажное здание медицинского корпуса, две бани, трансформаторная подстанция, объекты вспомогательной инфраструктуры, в том числе очистные сооружения), а также 1393 единицы движимого имущества и оборудования.

Теперь комплекс войдет в состав МАУ «Муниципальный центр «Надежда». На его подготовку к летнему сезону после шести лет консервации и приобретение оборудования потребуется порядка 40 миллионов рублей.

Депутаты приняли решение поддержать этот вопрос на заседании думы.

ИСТОЧНИК KP.RU