Движение большегрузов будет ограничено во время жары в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 17:00 2019-02-21T17:00:49+03:00

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С 20 мая по 31 августа 2019 года на двух федеральных трассах, которые проходят через Нижегородскую область, могут быть введены ограничения на движение большегрузов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, такие меры будут действовать при значении дневной температуры выше +32 градусов. Это необходимо для обеспечения сохранности дорожного покрытия на федеральных трассах. Большегрузы не смогут ездить по трассам в период с 22:00 до 10:00. Речь идет о трассах М-7 и Р-158.

Под ограничения не попадают «социальные» виды перевозок.

Ранее сообщалось, что строительство дороги Неклюдово - Золотово в Нижегородской области начнется 15 марта 2019 года. В связи с этим изменится схема движения транспорта. Водителям рекомендуется обращать внимание на временные дорожные знаки с флуоресцентным желтым фоном, заблаговременно предупреждающие о приближении к участку проведения строительно-монтажных работ. Для безопасности движения также будет нанесена временная дорожная разметка оранжевого цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU