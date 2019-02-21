Жителя Нижегородской области задержали за ложное сообщение о минировании школы

СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-21T16:34:12+03:00

Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

Правоохранители задержали жителя Дивеевского района, который сообщил ложные сведения о минировании здания. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

20 февраля он позвонил по номеру «112» и сообщил, что якобы существует угроза взрыва одному из местных учебных учреждений.

Правоохранители, выехавшие на место происшествия, провели осмотр помещений, однако никаких веществ, представляющих опасность для окружающих, так и не обнаружили. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области установили звонившего.

Им оказался житель Дивеевского района. Ранее он не был судим. Сейчас проводится расследование, мотивы действий задержанного устанавливаются.

Максимальное наказание по соответствующей статье УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU