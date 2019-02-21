Нижегородские предприниматели получили более полумиллиарда рублей в виде госпоручительства для банковских кредитов

СЕГОДНЯ 16:08 2019-02-21T16:11:14+03:00

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Предприниматели из Нижегородской области получили более полумиллиарда рулей в виде госпоручительства для банковских кредитов в 2018 году. Об этом со ссылкой на минпром сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Банки готовы выдавать кредиты, но им нужны надежные гарантии. А малому бизнесу поручиться, как правило, нечем. Агентство же предоставляет поручительства до 25 миллионов рублей. И только за 2018 год благодаря этому виду господдержки нижегородские предприниматели смогли получить кредиты на сумму один миллиард 117 миллионов рублей, - заявил глава минпрома Максим Черкасов.

Например, «Борская фабрика валяной обуви» смогла получить кредит на сумму 20 миллионов рублей. На эти деньги были построены три новых производственных и складских помещения, проведены работы по техническому перевооружению фабрики, запущена новая генераторная установка.

ИСТОЧНИК KP.RU