Глеб Никитин: «День защитника Отечества - народный праздник!»

СЕГОДНЯ 15:43 2019-02-21T15:43:08+03:00

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В четверг, 21 февраля 2019 года, в Нижнем Новгороде прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Оно состоялось в театре драмы имени Горького, сообщает пресс-служба правительства.

В зале присутствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров, председатель ЗС НО Евгений Лебедев, ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, а также представители оборонных предприятий.

По словам Глеба Никитина, День защитника Отечества – один из важнейших российских праздников.

- Мы вспоминаем войны, через которые пришлось пройти нашей стране, извлекаем уроки из этих страниц истории и понимаем, что такой же героизм как наши предки, проявляют современные российские солдаты, - подчеркнул губернатор.

Глеб Никитин также отметил, что на сегодняшний день в Нижегородской области проживают более 26 000 ветеранов локальных конфликтов и 34 с половиной тысячи ветеранов Великой Отечественной, из них - более 1900 участники войны.

ИСТОЧНИК KP.RU