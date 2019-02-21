2019-02-21T14:41:58+03:00
Общество

Нижегородцы направили в ГЖИ более 1200 жалоб на сосульки

Валерия ГРОМОВА
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С начала года жители Нижегородской области отправили в Государственную жилищную инспекцию более 1200 жалоб на образование сосулек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, 21 февраля специалисты проверили, как управляющие компании и ТСЖ устраняют нарушения содержания крыш многоквартирных домов. Инспекция посетила дом №2 на проспекте Ленина, жители которого жаловались на образование наледи на крыше. Оказалось, ДУК уже очистил крышу от сосулек, но за сутки они образовались вновь. Теперь компания получит повторное предписание.

Также домоуправляющая компания устранила ледяную глыбу на доме №6 по улице Композиторская.

- Домоуправляющая компания по факту выявленного нарушения привлечена к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. Штраф за ненадлежащее состояние кровель составляет 250 тысяч рублей, - рассказал начальник нижегородского заречного отдела ГЖИ Нижегородской области Евгений Федюкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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