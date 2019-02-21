2019-02-21T13:20:18+03:00
Общество

Пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому в Ленинском районе

Сейчас проводятся следственные действия
Валерия ГРОМОВА
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Нижнего Новгорода, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий» Уголовного кодекса.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, мужчина ехал за рулем «Фольксвагена» и был остановлен на улице Новикова-Прибоя сотрудником ДПС. Выяснилось, что нижегородец управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Тогда нарушитель дал полицейскому 20 тысяч рублей, чтобы тот не составлял протокол. Однако правоохранитель отказался и задержал мужчину.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу.

Ранее сообщалось, что в Шахунском районе задержали оперуполномоченного полиции, который подозревается в получении крупной взятки. По информации, 19 февраля в гараже на окраине Шахуньи он взял от гражданина миллион рублей за общее покровительство в его деятельности по лесозаготовкам.В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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