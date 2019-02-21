Житель Арзамаса пырнул гражданскую жену ножом, потому что не хотел идти в магазин

СЕГОДНЯ 12:41 2019-02-21T12:41:24+03:00

В ближайшее время он предстанет перед судом

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В Арзамасском районе Нижегородской области местный житель обвиняется в совершении преступления по статье «покушение на убийство». В ближайшее время он предстанет перед судом.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, 35-летний мужчина поссорился со своей гражданской женой, которая попросила его сходить в магазин за продуктами. В какой-то момент он схватил нож и два раза ударил им любимую. После этого он испугался и два раза пырнул ножом себя.

Оба были госпитализированы в больницу. Инцидент произошел 23 октября 2018 года. Свою вину мужчина полностью признал, сейчас он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Сергачского района, который обвиняется в жесктоком убийстве. Мужчина в ходе семейной ссоры напал с ножом напал на свою 47-летнюю жену и ее 71-летнюю мать. Трагедия произошла 12 апреля 2018 года в доме в селе Пожарки.

ИСТОЧНИК KP.RU