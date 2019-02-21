2019-02-21T12:08:09+03:00
Экономика

Товарооборот Нижегородской области с Японией увеличился на 55%

он составил 86 миллионов долларов
Валерия ГРОМОВА
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Товарооборот между Нижегородской областью и Японией вырос на 55% за 2018 год. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, он составил 86 миллионов долларов.

- На данный момент на территории региона реализовано шесть совместных инвестиционных проектов с японскими компаниями на общую сумму более 12 миллиардов рублей, - заявила директор департамента внешних связей Ольга Гусева.

Они вместе с первым секретарем Посольства Японии в России Хирокацу Иноуэ рассмотрели планы по укреплению взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и туризме на этот год. Было принято решение, что Япония поможет в продвижении идеи проведения в Нижнем Новгороде XVI совместного заседания Российско-Японского и Японо-Российского комитетов по экономическому сотрудничеству в ноябре.

Кроме того, Иноуэ пообещал проработать вопрос открытия новых чартерных рейсов Нижний Новгород – Токио.

Ранее мы сообщали, что товарооборот Нижегородской области с Турцией также увеличился на 55% в 2018 году и составил 357,5 миллиона долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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