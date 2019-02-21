Товарооборот Нижегородской области с Японией увеличился на 55%
Товарооборот между Нижегородской областью и Японией вырос на 55% за 2018 год. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, он составил 86 миллионов долларов.
- На данный момент на территории региона реализовано шесть совместных инвестиционных проектов с японскими компаниями на общую сумму более 12 миллиардов рублей, - заявила директор департамента внешних связей Ольга Гусева.
Они вместе с первым секретарем Посольства Японии в России Хирокацу Иноуэ рассмотрели планы по укреплению взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и туризме на этот год. Было принято решение, что Япония поможет в продвижении идеи проведения в Нижнем Новгороде XVI совместного заседания Российско-Японского и Японо-Российского комитетов по экономическому сотрудничеству в ноябре.
Кроме того, Иноуэ пообещал проработать вопрос открытия новых чартерных рейсов Нижний Новгород – Токио.
Ранее мы сообщали, что товарооборот Нижегородской области с Турцией также увеличился на 55% в 2018 году и составил 357,5 миллиона долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU