2019-02-21T11:35:58+03:00
Общество

Станция «Стригино» будет одной из самых красивых на ВСМ Москва-Казань

Всего на территории Нижегородской области будут построены две станции
Валерия ГРОМОВА
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20 февраля правительство Нижегородской области и АО «Скоростные магистрали» обсудили вопросы строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань. На мероприятии присутствовали замгубернатора Сергей Морозов, специалисты Росреестра, кадастровой палаты и мэрии Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на маршруте ВСК на территории Нижегородской области будут построены две станции – в Дзержинске и «Стригино». Проектировщики рассказали, что последняя станет одной из самый красивых станций на всей ВСМ.

По словам директора Технического департамента АО «Скоростные магистрали» Юрия Котлова, экспертиза проекта предъявляет серьезные требования к охране окружающей среды и соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Сейчас ведутся работы по планировке и постановке на кадастровый учет неразграниченных территорий, по которым в том числе будет проходить высокоскоростная магистраль.

- Потребность в высокоскоростной магистрали есть не только в Нижнем Новгороде, где мы заинтересованы связать в единый транспортный узел авиа- и железнодорожное сообщение, но и в Дзержинске. Правительство области и в дальнейшем будет оказывать необходимое содействие в решении на уровне региона, - заявил Морозов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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