Определился соперник ХК «Торпедо» на первый раунд плей-офф Кубка Гагарина
Стало известно, с кем нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» будет играть в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Соответствующая информация размещена на официальном сайте команды.
Соперником автозаводцев стал астанинский «Барыс». 26 и 28 февраля они сразятся в Астане, а 2 и 4 марта в Нижнем Новгороде пройдут еще два матча.
Напомним, вчера, 20 февряля, доппечные Дэвида Немировски провели последний домашний матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Соперником был челябинский "Трактор". Встреча завершилась победой нижегородцев со счетом 2:0. Обе шайбы забросил Роберт Саболич. Следующая игра пройдет в Москве с местным "Динамо" завтра, 22 февраля.
Кстати, нижегородское «Торпедо» заняло седьмое место в Восточной конференции по итогам текущего сезона регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
ИСТОЧНИК KP.RU