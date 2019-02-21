Определился соперник ХК «Торпедо» на первый раунд плей-офф Кубка Гагарина

СЕГОДНЯ 10:54 2019-02-21T10:54:20+03:00

Им стал астанинский "Барыс"

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Стало известно, с кем нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» будет играть в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Соответствующая информация размещена на официальном сайте команды.

Соперником автозаводцев стал астанинский «Барыс». 26 и 28 февраля они сразятся в Астане, а 2 и 4 марта в Нижнем Новгороде пройдут еще два матча.

Напомним, вчера, 20 февряля, доппечные Дэвида Немировски провели последний домашний матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Соперником был челябинский "Трактор". Встреча завершилась победой нижегородцев со счетом 2:0. Обе шайбы забросил Роберт Саболич. Следующая игра пройдет в Москве с местным "Динамо" завтра, 22 февраля.

Кстати, нижегородское «Торпедо» заняло седьмое место в Восточной конференции по итогам текущего сезона регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU