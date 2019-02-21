2019-02-21T10:37:58+03:00
Общество

Минимум 4 га земли в год нужно выделять под новые захоронения в Нижнем Новгороде

По состоянию на начало 2019 года, осталось 18 га пригодных для захоронения территорий
Валерия ГРОМОВА
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Накануне в нижегородской думе прошло заседание комиссии по городскому хозяйству, на котором депутаты рассмотрели вопрос о перспективах освоения свободной территории существующих муниципальных кладбищ.

По словам директора МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» Андрей Прохоров, под новые захоронения необходимо выделять минимум 4 га земли в год.

- По состоянию на начало 2019 года, осталось 18 га пригодных для захоронения территорий, - цитирует Прохорова пресс-служба гордумы.

В этом году на кладбище «Ново-Сормовское» будут проведены работы по подготовке к захоронениям неосвоенной территории площадью 7,3 га на сумму четыре миллиона рублей. На кладбище «Березовая Пойма» свободно от захоронений 0,5 га.

Также депутаты обсудили планы по освоению территории кладбища «Новое Стригинское». Как заявил Прохоров, в этом году там будут подготовлены 19,7 га, на которые выделят 12 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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