Микроавтобус сбил девятилетнего мальчика в Кстовском районе

СЕГОДНЯ 10:09 2019-02-21T10:09:02+03:00

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В среду, 20 февраля 2019 года, в поселке Культура Кстовского района водитель микроавтобуса сбил ребенка. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации, дорожно-транспортное происшествие случилось около полудня на улице Изумрудная. Мужчина 1989 года рождения, который ехал за рулем автомобиля марки «Луидор 309», наехал на девятилетнего мальчика, который перебегал проезжую часть перед близко идущим транспортом вне зоны видимости пешеходного перехода.

Пострадавшему ребенку оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Ранее сообщалось, что 19 февраля в Канавинском районе водитель автомобиля марки «Хонда Аккорд» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра. В тот самый момент рядом стояла девочка 2016 года рождения. Она находилась со взрослыми. Малышка получила травмы, ее осмотрели врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU