Нижегородское «Торпедо» всухую обыграло «Трактор» в домашнем матче КХЛ

СЕГОДНЯ 09:54 2019-02-21T09:54:22+03:00

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Вчера, 20 февраля 2019 года, в Нижнем Новгороде прошел последний домашний матч ХК «Торпедо» регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На этот раз соперником стал челябинский «Трактор».

Игра прошла в КРК «Нагорный» и завершилась со счетом 2:0 в пользу автозаводцев. С первых же секунд «Торпедо» показало гостям, кто в доме хозяин: первая шайба была заброшена почти вначале встречи.

В течение второй двадцатиминутки ни одна из команд не изменила цифры на табло, а вот в третьем хозяева льда взяли еще одно очко. В этом матче отличился Роберт Саболич, который забросил обе шайбы в ворота «Трактора».

Теперь «Торпедо» предстоят матчи в рамках плей-офф Кубка Гагарина. Встречи против астанинского «Барыса» пройдут 26 и 28 февраля на территории соперника. Ответные поединки в Нижнем Новгороде будут сыграны 2 и 4 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU