Нижегородская область подготовит предложения по реализации тезисов послания Президента РФ

СЕГОДНЯ 18:00 2019-02-20T18:00:03+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в оглашении Президентом послания Федеральному собранию, которое состоялось в среду, 20 февраля 2019 года, в Гостином дворе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Были даны конкретные поручения правительству Нижегородской области. Необходимо тщательно проанализировать тезисы послания, для того чтобы подготовить наши предложения по их реализации, - рассказал после мероприятия Глеб Никитин.

Особенно важным, по его мнению, стало внедрение новых мер поддержки для российских семей.

- Хотя паспорта национальных проектов уже подготовлены, Президент находит новые вызовы, решения и ресурсы. В частности, негативные тенденции в демографической сфере встречены целым пакетом мер. Отдельно бы отметил такую меру как списание 450 000 рублей ипотечного долга у семей, где родился третий или последующий ребенок, - подчеркнул Глеб Никитин.

Кроме того, для поддержки многодетных семей в Нижегородской области продолжится совершенствование механизма социального контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU