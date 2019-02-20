2019-02-20T16:51:27+03:00
Происшествия

В Шахунье за получение взятки задержали сотрудника полиции

Подозреваемого взяли с поличным на месте происшествия
Валерия ГРОМОВА
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В Шахунском районе Нижегородской области задержали оперуполномоченного полиции, который подозревается в получении крупной взятки.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье уголовного кодекса. По информации, 19 февраля в гараже на окраине Шахуньи он взял от гражданина миллион рублей за общее покровительство в его деятельности по лесозаготовкам.

Подозреваемого взяли с поличным на месте происшествия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации Балахнинского района Нижегородской области Дмитрию Валатину, который совершил преступление по статье «Превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия». Четыре года назад он выдал разрешение на реконструкцию комплекса автостанции братьям Глушковым, которые построили там торговый центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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