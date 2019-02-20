Двухлетняя девочка попала под колеса иномарки в Канавинском районе

СЕГОДНЯ 16:00 2019-02-20T16:00:12+03:00

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Во вторник, 19 февраля 2019 года, в Канавинском районе Нижнего Новгорода в ДТП пострадала маленькая девочка. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации, инцидент произошел в полдень на улице Совнаркомовская рядом с домом №34. Водитель автомобиля марки «Хонда Аккорд» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра.

В тот самый момент рядом стояла девочка 2016 года рождения. Она находилась со взрослыми. Малышка получила травмы, ее осмотрели врачи.

Напомним, утром 14 февраля в Выксе пассажирский автобус съехал в кювет из-за нечищеной дороги. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, инцидент случился в 7.40 на улице Новая Слобода. В салоне автобуса находились 30 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU