В Балахне за соучастие в деле Глушковых осудили экс-замглаву горадминистрации

СЕГОДНЯ 14:36 2019-02-20T14:39:25+03:00

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Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации Балахнинского района Нижегородской области Дмитрию Валатину, который совершил преступление по статье «Превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия».

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, четыре года назад он выдал разрешение на реконструкцию комплекса автостанции братьям Глушковым, которые построили там торговый центр.

Уголовное дело рассматривалось в Балахнинском районном суде в особом порядке. В результате Валатин получил четыре года условного срока. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, братьев Глушковых задержали еще в прошлом году в Грузии. Они под видом реконструкции автостанции возвели на участке двухэтажный торговый центр. В итоге новый объект исключило возможность эксплуатации автостанции, а жители Балахны лишились транспортного узла. Вместе с тем, участники преступления выкупили здания на территории бывшей автостанции, а земельный участок приобрели по заниженной стоимости. Причиненный ими ущерб оценивается не менее, чем в 100 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU