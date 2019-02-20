Владимир Путин отметил Нижегородскую область в числе регионов, успешно проводящих работу по снижению уровня бедности
В среду, 20 февраля 2019 года, Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил Нижегородскую область в числе регионов, успешно проводящих работу по снижению уровня бедности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор Глеб Никитин, присутствовавший при оглашении послания, отметил важность и своевременность таких инициатив.
- Для Нижегородской области новые меры поддержки семьи, озвученные Президентом в рамках послания, станут важным этапом при реализации демографической политики. Будем использовать все эти инструменты для решения конкретных задач, - подчеркнул глава региона.
Также Владимир Путин заявил, что Нижегородская область оказалась в числе регионов России, которые успешно проводят работу по снижению уровня бедности.
Глеб Никитин рассказал, что в 2019 году будет усовершенствован механизм социального контракта, его наполнят новыми функциями.
- Необходимо работать над повышением уровня благосостояния каждой конкретной семьи. Это помощь в поиске работы, поддержка при создании собственного дела, получении дополнительных источников дохода. Семьи должны получать готовый план своего развития, - подытожил Глеб Никитин.
ИСТОЧНИК KP.RU