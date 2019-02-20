Спецборт доставил из Ингушетии в Нижний Новгород пятерых человек с ожогами

СЕГОДНЯ 10:27 2019-02-20T10:27:20+03:00

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Минувшей ночью спецборт доставил в Нижний Новгород из Ингушетии пятерых человек с сильными ожогами. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, сейчас пострадавшие находятся в Приволжском исследовательском медицинском университете.

Пациенты – двое взрослых и трое детей - нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

На протяжении полета их сопровождали медработники. Спецборт оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем.

Ранее сообщалось, что в начале января спецборт МЧС доставил в столицу Приволжья пятерых тяжелобольных жителей Томска. Страшный пожар случился в частном жилом доме в селе Итатка Томского района под Новый год, 29 декабря. В результате возгорания пострадали пятеро: двое родителей и их дети (младшему ребенку чуть больше года, среднему 6 лет, а старшему 11).

ИСТОЧНИК KP.RU