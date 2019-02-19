2019-02-19T19:43:25+03:00
Звезды

Центр театрального мастерства представит премьеру спектакля "Сосед"

В постановке заняты Руслан Кутлыев, Евгений Пыхтин и другие нижегородские артисты
Анастасия НАЗАРОВА
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Премьера спектакля "Сосед" (12+) по пьесе драматурга Павла Пряжко состоится в Центре театрального мастерства (ул. Варварская, 32) 25 февраля в 19.00.

В ЦТМ напомнили, что эскиз спектакля был представлен режиссером Евгением Маленчевым во время режиссерской лаборатории современной драматургии прошлой осенью.

- "Сосед" тесно связан с моими сегодняшними представлениями о театре. С мыслями о сценическом времени, о композиции, о событийности, о существовании актера. О тотальном интертейменте, который уничтожает все живое, и о жизни, которая спрятана в "неинтересном", - отметил режиссер.

Новый спектакль - это полуторачасовой разговор двух персонажей. Однако при отсутствии видимой динамики действие будет держать внимание зрителей, обещают организаторы.

В постановке заняты нижегородские артисты (два состава): Руслан Кутлыев (содружество актеров "К.А.Р.М.А.", Федор Боровков (ТЮЗ), Иван Пилявский (ТЮЗ и "Камер-юнкер"), Евгений Пыхтин ("Комедiя") и Антон Парамонов (ЦТМ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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