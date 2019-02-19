2019-02-19T18:15:03+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде в 2019 году построят три школы

По двум из них строительство идет с соблюдением сроков
Василий КРОТОВ
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В Нижнем Новгороде в 2019 году планируется построить три новые школы. Среди них школа на 1,5 тысячи детей в жилом комплексе «Цветы», школа на 675 учеников на территории НГСХА на проспекте Гагарина и пристроя на 250 мест к школе № 168 в микрорайоне Сортировочный. Об этом на заседании комиссии городской думы по развитию города, строительству и архитектуре сообщил глава департамента строительства и капитального ремонта Павел Саватеев.

- Если по первым двум объектам сроки строительства соблюдаются, и завершение работ запланировано на конец 2019 года, то по объекту в Канавинском районе с подрядчиком был расторгнут муниципальный контракт, - сообщил Павел Саватеев. - Кроме того, проект пришлось скорректировать, так как подрядчик спроектировал объект в охранной зоне «МРСК Центра и Приволжья», что является недопустимым нарушением. Сейчас по этому объекту разработана «дорожная карта», в которой прописаны необходимые для решения проблемы действия. Планируется, что проектирование может быть завершено до конца 2019 года.

Кроме того, в этом году в Нижнем Новгороде планируется завершить проектирование трех школ и одного пристроя. Речь идет о школах в микрорайонах «Юг» и «Верхние Печеры», на 1,5 тысячи учащихся каждая, школа по улице Машинная - Победная Сормовского района на 1100 мест, а также пристрой к школе №117 Сормовского района на 400 мест. Как ожидается, ввод в эксплуатацию увеличит количество учебных мест на 4,5 тысячи. Их строительство планируется завершить к концу 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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