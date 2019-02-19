В Нижнем Новгороде выберут лучшего дворника

СЕГОДНЯ 17:32 2019-02-19T17:32:11+03:00

На это звание сейчас претендуют восемь человек

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В Нижнем Новгороде 20 и 21 февраля пройдет смотр-конкурс на звание лучшего дворника. Об этом сообщили в департаменте жилья администрации Нижнего Новгорода.

- Чтобы определить лучшего дворника, 20 и 21 февраля в районах Нижнего Новгорода пройдут выездные совещания по итогам зимней уборки придомовых территорий, - говорится в сообщении. – В рамках этого смотра-конкурса специальная комиссия оценит качество зимнего содержания дворов и своевременность уборки закрепленных участков. Вместе с тем будут учитываться отзывы жителей домов и общее состояние домового имущества, в том числе урн, спортивных и детских площадок.

Напомним, смотр-конкурс на звание «Лучший дворник» каждый год проходит в два этапа. Сначала на уровне района проводится отбор среди дворников, представляющих различные участки, а затем проходит смотр среди финалистов конкурса.

КСТАТИ

Сейчас в число финалистов входят:

• Нина Кашаева

• Андрей Вагапов

• Сергей Серебровский

• Лилия Новичкова

• Дмитрий Фролов

• Ирина Смирнова

• Игорь Касаткин

• Вера Юртаева

ИСТОЧНИК KP.RU