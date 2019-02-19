В Нижнем Новгороде выберут лучшего дворника
В Нижнем Новгороде 20 и 21 февраля пройдет смотр-конкурс на звание лучшего дворника. Об этом сообщили в департаменте жилья администрации Нижнего Новгорода.
- Чтобы определить лучшего дворника, 20 и 21 февраля в районах Нижнего Новгорода пройдут выездные совещания по итогам зимней уборки придомовых территорий, - говорится в сообщении. – В рамках этого смотра-конкурса специальная комиссия оценит качество зимнего содержания дворов и своевременность уборки закрепленных участков. Вместе с тем будут учитываться отзывы жителей домов и общее состояние домового имущества, в том числе урн, спортивных и детских площадок.
Напомним, смотр-конкурс на звание «Лучший дворник» каждый год проходит в два этапа. Сначала на уровне района проводится отбор среди дворников, представляющих различные участки, а затем проходит смотр среди финалистов конкурса.
КСТАТИ
Сейчас в число финалистов входят:
• Нина Кашаева
• Андрей Вагапов
• Сергей Серебровский
• Лилия Новичкова
• Дмитрий Фролов
• Ирина Смирнова
• Игорь Касаткин
• Вера Юртаева
ИСТОЧНИК KP.RU