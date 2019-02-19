2019-02-19T13:56:34+03:00
Происшествия

Нижегородец убил товарища, заплатившего за него в кафе

После вечеринки мужчина начал настойчиво требовать вернуть ему деньги
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве товарища. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, трагедия произошла в субботу, 16 февраля 2019 года, в квартире дома по улице Германа Лопатина. Между хозяином квартиры и его другом произошла ссора, в ходе которой хозяин нанес гостю ножевое ранение. В результате 40-летний потерпевший скончался на месте.

Два дня спустя злоумышленник сам сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении. По его словам, в день трагедии они с другом вместе отдыхали в кафе, и погибший оплатил весь счет. Но после вечеринки потерпевший стал настойчиво требовать вернуть ему деньги. Это и послужило причиной роковой ссоры.

В ближайшее время в отношении обвиняемого будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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