В Нижегородской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей

СЕГОДНЯ 12:56 2019-02-19T12:57:24+03:00

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В период с 11 по 18 февраля 2019 года Роспотребнадзор зафиксировал в Нижегородской области снижение темпов прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей до 15 лет.

Как сообщает пресс-служба ведомства, это связано с карантинами, которые были введены в школах. Так, в области заболеваемость снизилась на 1,4 процента, а в Нижнем Новгороде – на 6,5 процента.

А вот количество взрослых, заболевших гриппом, продолжает расти.

- На территории Нижегородской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выше эпидемических порогов на 17%, по Нижнему Новгороду – на 23,8%, - пояснили в Роспотребнадзор.

На момент эпидемического подъема заболеваемости прививку против гриппа сделали более 44 процентов жителей региона. По данным на 18 февраля 2019 года, в 10,5% образовательных учреждений Нижегородской области полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU