«Нижегородская областная фармация» получила статус оператора льготного лекарственного обеспечения

СЕГОДНЯ 12:30 2019-02-19T12:30:09+03:00

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Первый арбитражный апелляционный суд 14 февраля 2019 года вынес постановление о правомочности наделения ГП НО «Нижегородская областная фармация» статусом оператора льготного лекарственного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Напомним, тяжба правительства и ЗСНО с территориальным органом УФАС длилась около двух лет – с тех пор, как в 2017 году Заксобрание приняло ряд областных законов о полномочиях ГП «НОФ» на оказание социальных услуг по обеспечению населения Нижегородской области медицинскими препаратами и изделиями при амбулаторном лечении по рецептам врача бесплатно или с 50-процентной скидкой. УФАС посчитало, что в этом есть нарушение антимонопольного законодательства и выдало предписание отменить эти законы.

Законодатели отказались выполнить предписание, и тогда УФАС подало иск в Арбитражный суд. Иск был удовлетворен, но Законодательное собрание, ГП «НОФ» и правительство Нижегородской области обратились в арбитражный суд с апелляционными жалобами. Заслушав все доводы истцов по апелляционной жалобе, суд признал жалобу обоснованной.

ИСТОЧНИК KP.RU