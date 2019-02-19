2019-02-19T11:40:51+03:00
Общество

Дом на Вятской улице был сдан с нарушениями

Валерия ГРОМОВА
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Один из застройщиков в Приокском районе Нижнего Новгорода нарушил жилищные права участников долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Выяснилось, что 14 января ООО Фирма «Строитель-П» получил разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, расположенного в на пересечении улиц Голованова и Вятской.

Однако на дверных полотнах не было уплотняющих прокладок, а запорные устройства не работали. Также территория в пределах границ земельного участка не была очищена от снега и наледи, вывоз мусора не организован.

Теперь прокурор внес представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое находится на рассмотрении.

Напомним, на днях следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту частичного обрушения жилого дома на Бору. Установлено, что виновным был прораб, который дал указания рабочим задание об откопке траншеи меньшей шириной, чем предусмотрено проектом, в результате чего и произошел инцидент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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