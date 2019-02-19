2019-02-19T11:03:49+03:00
Политика

Глеб Никитин принял участие в заседании президиума совета при Президенте России

Заседание состоялось 18 февраля
Валерия ГРОМОВА
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Вчера, 18 февраля 2019 года, в Подмосковье прошло заседание президиума совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. На мероприятии присутствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заседание проводил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

- Рабочая группа сформирована, план мероприятий утвержден. На 19 февраля запланировано первое заседание, на котором мы утвердим состав шести подгрупп по направлениям для дальнейшей, более глубокой, проработки вопросов нацпроекта, обсудим некоторые организационные моменты и посмотрим, как идет процесс перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, - подчеркнул Глеб Никитин.

Он отметил, что уже создан ряд координационных и совещательных органов по вопросам экологической проблематики. Рабочая группа, кстати, займется координацией реализации национального проекта «Экология».

По словам Глеба Никитина, в рамках нацпроекта на это будут выделены 184 миллиарда рублей, 12,12 из которых - на Нижегородскую область.

- Наиболее важным для нас федеральным проектом является проект «Оздоровление Волги», на который до 2021 года будет выделено более 9 миллиардов рублей. В паспорте проекта - 88 мероприятий, - подытожил глава Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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