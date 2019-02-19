2019-02-19T10:35:01+03:00
Происшествия

68-летний мужчина погиб под колесами неизвестного автомобиля в Кстовском районе

Водителя сейчас разыскивают
Валерия ГРОМОВА
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В понедельник, 18 февраля 2019 года, на трассе М7 в Нижегородской области под колесами автомобиля погиб пешеход. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, водитель скрылся с места происшествия.

Трагедия случилась около семи часов вечера в Кстовском районе на 455 километре автодороги МоскваУфа. Мужчина 1950 года рождения оказался под колесами машины в тот момент, когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных ранений он скончался на месте происшествия. А автомобиль и водителя сейчас разыскивают.

Ранее сообщалось, что 14 февраля на территории городского округа Дзержинск произошла массовая авария с участием трех автомобилей. В результате водитель иномарки оказался на больничной койке с черепно-мозговой травмой и ушибами. Еще четверо – водитель и пассажиры ВАЗа – осмотрены врачом и отпущены. Они получили ушибы и ссадины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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