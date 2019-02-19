Нерадивым родителям четверых детей из Дальнеконстантиновского района грозит суд

СЕГОДНЯ 10:22 2019-02-19T10:23:17+03:00

Сейчас малыши проживают у родственников

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Прокуратура возбудила уголовные дела в отношении нерадивых родителей из Дальнеконстантиновского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, 31-летний отец и 30-летняя мать ненадлежащим образом исполняли родительские обязанности. У них четверо детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет.

Малыши содержались в неблагоприятных условиях, их здоровье ухудшилось, а медики зафиксировали заболевания.

Теперь родители будут отвечать по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» уголовного кодекса России.

Сейчас дети проживают у родственников. Санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Шахунском районе осудят многодетную мать, которая незаконно сбывала наркотики. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Свою вину в полном объеме мать четверых детей не признала, однако сторона обвинения собрала достаточно доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU