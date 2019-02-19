2019-02-19T09:30:55+03:00
Экономика

Товарооборот Нижегородской области с Турцией увеличился на 55% за 2018 год

Основной рост произошел за счет увеличения поставок стальных труб
Валерия ГРОМОВА
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В 2018 году товарооборот Нижегородской области с Турцией увеличился на 55% и составил 357,5 миллиона долларов. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующие цифры привела директор департамента внешних связей Ольга Гусева.

По ее словам, Турция сейчас оказалась на седьмом месте среди 140 стран - внешнеторговых партнеров Нижегородской области.

Рост товарооборота произошел в основном из-за увеличения поставок труб стальных большого диаметра для строительства нефте- и газопроводов. Эти продажи превысили 266 миллионов долларов.

Кроме того, за прошедший год Нижегородская область поставила черные металлы в 18,3 раза больше и в 2,3 раза больше продукции целлюлозно-бумажной промышленности.

Как пояснили сотрудники департамента, в целом экспорт в Турцию за указанный период увеличился на 61% и составил 305 млн долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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