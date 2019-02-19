Товарооборот Нижегородской области с Турцией увеличился на 55% за 2018 год
В 2018 году товарооборот Нижегородской области с Турцией увеличился на 55% и составил 357,5 миллиона долларов. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующие цифры привела директор департамента внешних связей Ольга Гусева.
По ее словам, Турция сейчас оказалась на седьмом месте среди 140 стран - внешнеторговых партнеров Нижегородской области.
Рост товарооборота произошел в основном из-за увеличения поставок труб стальных большого диаметра для строительства нефте- и газопроводов. Эти продажи превысили 266 миллионов долларов.
Кроме того, за прошедший год Нижегородская область поставила черные металлы в 18,3 раза больше и в 2,3 раза больше продукции целлюлозно-бумажной промышленности.
Как пояснили сотрудники департамента, в целом экспорт в Турцию за указанный период увеличился на 61% и составил 305 млн долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU