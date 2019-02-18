2019-02-18T18:15:35+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ поддержал проект «Нижегородчина – земля согласия»

Реализация проекта содействует гармонизации межнациональных отношений
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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17 февраля состоялась экскурсия по храмам Нижнего Новгорода в рамках проекта «Нижегородчина – земля согласия», победителя конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

В ходе мероприятия все желающие смогли посетить и услышать историю мечети «Тауба», Александро-Невского кафедрального собора, а также Нижегородской соборной мечети на Казанской набережной.

В рамках проекта Общественной организации «Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области» прошли также межнациональный фестиваль «Мосты дружбы», чемпионат по национальной борьбе «Коряш», футбольный турнир среди молодежи. Планируется издание специального выпуска журнала «Нижегородские татары» с освещением деятельности национальных объединений Нижегородской области.

Реализация проекта содействует гармонизации межнациональных отношений, сохранению стабильности и межкультурного взаимодействия среди представителей разных национальностей, способствует решению актуальной проблемы профилактики межнациональных конфликтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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