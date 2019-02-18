Карповский рынок все же планируют снести

СЕГОДНЯ 18:07 2019-02-18T18:07:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о выселении Карповского рынка в Нижнем Новгороде. Согласно решению, компания «Этуаль», владеющая рынком, должна освободить занимаемую территорию в двухнедельный срок. Об этом сообщается в материалах в картотеке арбитражных дел.

Напомним, компания арендует данную территорию более десяти лет. Срок аренды истек в 2017 году, и после этого собственник – министерство госимущества Нижегородской области – не стал продлевать договор. В свою очередь, арендатор не захотел добровольно покидать полюбившееся место.

Кроме того, с 2015 года спор по поводу территории возле Мызинского моста ведется между компанией «Этуаль» и ООО «Глобал Эстейт», получившим право на развитие и застройку территории, включающей в себя участок рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU