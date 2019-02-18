2019-02-18T17:32:34+03:00
Происшествия

Безработный борчанин зарезал сиделку своего товарища

Трагедия произошла в поселке Шпалозавод
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, трагедия произошла вечером в воскресенье, 17 февраля 2019 года, в квартире дома в поселке Шпалозавод в Борском районе. Подозреваемый в тот вечер находился в гостях у своего знакомого, являющегося инвалидом по зрению. В какой-то момент между ним и женщиной, которая ухаживала за хозяином квартиры, произошла ссора, и злоумышленник нанес 50-летней потерпевшей два ножевых ранению в шею. Женщина скончалась на месте.

Подозреваемый задержан, однако свою причастность к совершению преступления он отрицает. Официальной работы мужчина не имеет. В ближайшее время в отношении него будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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